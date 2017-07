Nieuwe cursus lokt meer vrouwen richting IT

Het gaat om cijfers over het Advance Placement programma, een serie lessen en examens die studenten richting hoger onderwijs moeten sluizen. In dat programma werd vorig jaar een nieuwe cursus voor computerwetenschappen gelanceerd, Computer Science Principles, met het specifieke doel om een meer creatieve vorm van computerwetenschappen aan te leren. Zo probeert de cursus bredere concepten in computerwetenschappen aan te leren, en focust het zich niet op één specifieke computertaal. Het examen houdt bijvoorbeeld ook in dat studenten een portfolio maken met apps die ze gebouwd hebben, in plaats van een traditionele multiplechoicetest. Bedoeling is om zo een breder publiek aan te spreken, en dus ook meer vrouwen en minderheden. Dat lijkt ook gelukt. In zijn eerste jaar, namen 15.000 vrouwen deel aan het examen. Ook namen 13.000 mensen van een minderheid (in de VS zijn dat vooral Afro-Amerikanen, Latino's en leden van inheemse volkeren) deel, tegenover 9.000 voor het traditionele examen computerwetenschappen.

Het programma is deels het werk van Code.org, een nonprofit die computerklassen organiseert om armere en minder vertegenwoordigde bevolkingsgroepen in de sector te krijgen. Ongeveer 15 procent van de middelbare scholen in de VS bieden de cursus ondertussen aan. De nonprofit werd mee opgericht met fondsen van Microsoft, Facebook en Infosys, allemaal bedrijven die een hoge nood zien aan meer computerwetenschappers. Verwacht wordt dat er over enkele jaren een gebrek zal zijn aan getrainde IT'ers.

Wat de cursus probeert te doen, is het probleem van de 'pijplijn' aanpakken. IT is een van de snelst groeiende jobmarkten is, en biedt meestal goed betaald werk, maar het blijken meestal blanke en Aziatische mannen te zijn die in de VS in die jobs terecht komen. Door meer vrouwen en minderheden klaar te stomen in de middelbare school en het hoger onderwijs, zouden ze ook het onevenwicht op de jobmarkt moeten verhelpen. Tien jaar geleden vormden vrouwen 18 procent van de deelnemers aan het examens Computerwetenschappen in de VS. Dit jaar is dat ondertussen 27 procent. Die pijplijn is dus zachtjesaan aan het uitbalanceren, al zeggen experts er ook snel bij dat alleen 'meer studenten' het probleem niet zal oplossen als ook de (soms erg macho) cultuur niet verandert. Zo verlaten vrouwen en minderheden hun job bij techbedrijven ook twee maal zo snel als de meer traditionele werknemers, omdat ze zich slecht behandeld voelen of geen promotie krijgen.

In België is de situatie trouwens ook niet echt rooskleurig, zo bleek onlangs nog uit een studie van Eurostat.