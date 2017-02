Nieuwe Europese regels laten je in elk land dezelfde films en series kijken

Nu is een Belgisch Netflixabonnement in Frankrijk of Spanje maar beperkt te gebruiken doordat de rechten van series en films veelal per land zijn geregeld. De Europese Unie verwijdert begin 2018 deze barrières per land, meldt de Europese Commissie .

Nu is een Belgische serie bijvoorbeeld wel in België te zien, maar kan het zijn dat hij in het buitenland niet meer beschikbaar is. Vanaf 2018 wordt dat aanbod volledig gelijk getrokken.

Europese digitale markt

De nieuwe regels gaan volgens de Europese Commissie gelden voor online abonnementen op filmdiensten, sportwedstrijden, e-books, games en muziekdiensten. Volgens de Commissie is het de eerste stap richting het moderniseren van de copyrightregelgeving binnen de EU en één Europese digitale markt.

Alle Europese moeten vanaf volgend jaar de nieuwe regelgeving volgen. Gratis diensten, als tv-zenders die online hun programma's aanbieden, mogen zelf bepalen of de content in het buitenland te bekijken is.

Roaming

Het besluit komt er nadat vorige week een voorlopig akkoord gesloten is om de roamingtarieven in de EU te verlagen. Het gaat om de prijzen die operatoren elkaar mogen aanrekenen. De afspraak moet het pad effenen voor de afschaffing van roaming deze zomer.