Nieuwe Facebook-bug spamt gebruikers via sms

De two-factor-authentication (2FA) van Facebook, die je veiliger laat inloggen via je telefoon, lijkt een bug te bevatten. Dat blijkt uit verschillende berichten op sociale media over gebruikers die plots een hele reeks sms'jes ontvangen van Facebook. De ongewilde berichten gaan doorgaans over notificaties, en ook op Instagram lijkt het probleem zich voor te doen.

Toch kan je de sms-spam zeker niet doen stoppen door op de berichten te beantwoorden, want dan verschijnt het antwoord vreemd genoeg rechtsreeks als een status-update op je tijdlijn. Berichten plaatsen door middel van sms'jes is een gekende functie in facebook, maar normaal zou die enkel mogen werken als je ze specifiek in de instellingen activeert.

Officieel heeft Facebook nog niet meegedeeld of het gaat om fouten, dan wel om een nieuwe feature. "We bekijken de situatie en onderzoeken of we onze gebruikers kunnen helpen om hun communicatie beter te beheren", zo luidt een verklaring. Ten slotte benadrukt Facebook dat 2FA ook werkt zonder dat gebruikers hun telefoonnummer hoeven te delen, namelijk met een codegenerator.