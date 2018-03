'Nieuwe Facebook nieuwsfeed jaagt de advertentieprijzen de hoogte in'

In januari kondigde Facebook CEO Mark Zuckerberg belangrijke veranderingen aan voor de nieuwsfeed die gebruikers te zien krijgen. Berichten van vrienden en familie werden belangrijker, terwijl content van bedrijven en nieuwsuitgevers aan belang afnam. De eerste cijfers van het analistenbureau AdStage suggereren dat gebruikers door de nieuwe maatregel minder advertenties voorgeschoteld krijgen, en dat de prijzen de hoogte ingaan.

De voorspelling van Zuckerberg eerder dit jaar, lijkt dus werkelijkheid te worden. Twee maanden geleden stelde hij dat gebruikers minder tijd op Facebook zullen spenderen maar dat dit op langere termijn zowel de gebruikers als het bedrijf ten goede zal komen. "Ik verwacht dat de tijd die je wel op Facebook spendeert meer waardevol zal zijn", schreef de CEO.

Minder advertenties, hogere prijs

Minder aanbod resulteert in een hogere prijs: de kostprijs voor duizend advertenties lag in januari van dit jaar 122 procent hoger vergeleken met een jaar eerder. Verder is het aantal advertentie-impressies met drie procent gedaald.

De cijfers voor februari zijn gematigder, maar vergeleken met het jaar voordien blijft het om een hoge toename gaan. Vorige maand lag de kostprijs voor duizend advertenties 77 procent hoger dan een jaar voordien. Het aantal impressies is tegelijk ook gestegen met 18 procent. Dagetal blijft een magere stijging vergeleken met de 52 procent meer impressies van december vorig jaar.

"Als we de maanden januari en februari bekijken, zien we dat de veranderingen in het algoritme een belangrijke rol hebben gespeeld", zegt JD Prater van AdStage. "Een nog grotere rol dan ik eerlijk gezegd verwacht had."

De data waarnaar hij verwijst is wel maar over een heel korte periode verspreid. Bovendien klom de advertentieprijs vorig jaar gedurende heel het jaar door, terwijl de impressies dalen. Toch is de enorme piek in de toename van de kostprijs in januari 2018 opvallend.

Wat verdient Facebook aan de wijziging?

De advertentie-inkomsten van het bedrijf gaan van kwartaal over kwartaal de hoogte in. Het laatste kwartaal van 2017 was goed voor 12.8 miljard dollar aan inkomsten, tegenover de 10.1 miljard dollar in kwartaal drie. Het valt nog af te wachten welke invloed de veranderingen in de newsfeed zullen hebben op de inkomsten van Facebook in het eerste kwartaal van 2018.