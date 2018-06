Nieuwe Gmail komt in juli naar G Suite

Klanten van G Suite zullen vanaf juli naar de nieuwe versie van Gmail kunnen overschakelen. Google geeft administrators de keuze om hun gebruikers meteen over te zetten, of gebruikers zelf een overgangsperiode van enkele weken te geven.

In de nieuwe Gmail zit onder meer de mogelijkheid om berichten te 'snoozen', bijlagen vooraf te bekijken en geheime berichten te versturen die zichzelf na een bepaalde tijd vernietigen. Er is ook een kolom voorzien aan de zijkant voor Google apps zoals Calendar en diensten van derde partijen zoals Trello. Dit is ook de versie van Gmail die gebruikers toelaat om 'Smart Compose' te proberen, een functie waarbij Google zinnen voor jou aanvult.

Gewone gebruikers van Gmail kunnen de nieuwe versie al langer proberen.