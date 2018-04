Nieuwe HTC Vive is op bedrijven gericht

De Vive Pro 2.0 Kit is een variant van de Vive Pro die bedoeld is om onder meer trainingen te geven, en design-toepassingen weer te geven. Het toestel zal 1.399 dollar kosten, en daarvoor krijg je twee SteamVR-trackers van de tweede generatie die gemaakt zijn om VR-ervaringen in een grote ruimte mogelijk te maken.

Het apparaat laat een veld van maximaal 100 vierkante meter toe, maar voor zo'n oppervlakte is het noodzakelijk om twee extra trackers aan te kopen. Het Taiwanese bedrijf komt ook met verzekeringsformules die het bijvoorbeeld mogelijk maken om snel vervangstukken te krijgen voor defecte onderdelen, zoals controllers.

'Games blijft onze focus'

Opvallend is dat HTC met zijn Vive-headsets voor een andere aanpak kiest dan zijn grootse concurrent Facebook. Terwijl Oculus, een dochtermerk van Facebook, met de Oculus Go virtual reality net toegankelijker wil maken dankzij een goedkopere headset, drijft HTC de prijs verder op met het oog op de business-markt.

Een HTC-woordvoerder vertelde aan de nieuwssite Fortune dat gaming de focus blijft voor de Vive, maar dat het bedrijf hoopt dat de verkoop aan bedrijven tegen 2020 goed zal zijn voor 30 procent van de totale 'VR-omzet'.