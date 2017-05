Nieuwe indicator voor gezond gewicht BVI moet BMI vervangen via app

Om de klassieke BMI te berekenen deel je je gewicht (in kilogram) door het kwadraat van je lengte (in meter). Een BMI tussen de 18,5 en 25 wijst erop dat je een gezond gewicht hebben. Onder de 18,5 betekent ondergewicht, boven de 25 betekent overgewicht.

Steeds meer studies tonen echter de tekortkomingen van het BMI aan. Het cijfer zegt enkel iets over je gewicht in verhouding tot je lengte. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met je vetpercentage of de manier waarop dat vet over je lichaam verspreid is. Spieren wegen bovendien meer dan vet waardoor je soms als obees kan bestempeld worden op basis van je spiermassa. Wetenschappers van Mayo Clinic en de Universiteit van Westminster hebben daarom een nieuwe manier gevonden om te bepalen hoe gezond iemands gewicht is, de BVI.

De app meet je lichaam in 3D via twee foto's die geanalyseerd worden. Daarbovenop wordt er ook rekening gehouden met factoren zoals leeftijd, geslacht en fysieke activiteit. Er wordt ook gekeken naar de verdeling van het gewicht. Vet in de buurt van de maag dat zich rond de organen bevindt kan het risico op hartziekten en diabetes verhogen. De app is beschikbaar voor de iPad en kan gratis gedownload worden in de App Store.