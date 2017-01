Nieuwe managing director voor SAP Belux

Alain Georgy volgt vandaag Patrick Van Deven als managing directof SAP Belux. Van Deven trekt naar SAP Nederland, waar hij tot algemeen directeur is benoemd. Georgy was tot voor kort sales director General Business, nu komt hij aan het hoofd te staan van de 270 werknemers van SAP Belux.

Als Managing Director zal Alain Georgy verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten van SAP in België en Luxemburg. "SAP heeft een sterke positie in de business software wereld", zegt Alain Georgy in een persbericht. "Mijn voornaamste prioriteit zal niet alleen zijn om deze positie te bestendigen en verder uit te bouwen, maar ook om SAP duidelijk te positioneren als innovatieve trendsetter met cloud-, platform- en development oplossingen." Alain Georgy heeft bijna 30 jaar ervaring in sales en management, onder meer bij SAP, Oracle, MFTEL en ALTI.