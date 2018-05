Nieuwe opleiding leert studenten om informatiseringsprojecten in bedrijven op te starten

Met het postgraduaat 'Digital Business Transformation' leren de studenten om informatiseringsprojecten in bedrijven op te starten, Een specifiek profiel waarnaar veel bedrijven op zoek zijn, zegt de hogeschool. De studenten die toegelaten zullen worden moeten al over werkervaring en een digitale basiskennis beschikken. De hogeschool richt zich voornamelijk op studenten "die een helikopterview missen".

Volgens FeWeb is er nood aan een specifieke opleiding in digitale transformatie want "digitale experten in het bedrijf en op de markt missen nog te vaak kennis, vaardigheden en maturiteit." Tijdens de opleiding wordt studenten concreet toepasbare kennis aangeleerd over de digitale evolutie en e-commerce. Zo kunnen ze bedrijven helpen om bijvoorbeeld een webshop op te richten of andere informatiseringsprojecten op te starten. Na het postgraduaat kunnen ze aan de slag als digital business manager, e-commerce manager of digital transformation consultant.