Nieuwe ransomware gebruikt de Big Mac-index

Cybercriminelen hebben een type ransomware gefabriceerd dat zijn prijs aanpast aan de locatie van het slachtoffer. Fatboy, zoals deze ransomware heet, gebruikt daarvoor de Big Mac Index van het economische blad The Economist. Dat is een vrij luchtige lijst die zich baseert op de prijs van een McDonalds Big Mac om uit te vissen hoe goed een land of regio het economische gezien doet. Slachtoffers van Fatboy uit landen met een hogere levensstandaard zullen zo meer moeten betalen dan mensen uit armere landen.

De ransomware in kwestie wordt aangeboden via een 'Ransomware-as-a-Service' model, met klantenondersteuning en zelfs een 'partner' paneel waarmee gebruikers infecties kunnen tracken via handige statistiekjes.