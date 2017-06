"Nieuwe ransomware geen variant van Petya"

Kaspersky heeft informatie over ongeveer 2.000 aangevallen gebruikers. Vooral in Rusland en Oekraïne verspreidt de ransomware zich snel. Daarnaast werden ook onder meer al getroffen bedrijven in België, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten gemeld. Kaspersky heeft een kaart gelanceerd waarop real-time wordt weergegeven in welke landen cyberaanvallen plaatsvinden. België staat op moment van schrijven op een 67e plaats.

Volgens het Russische cyberbedrijf gaat het om een complexe aanval. Kaspersky is naar eigen zeggen zo snel mogelijk op zoek naar een manier om het virus te ontcijferen. Het roept ook alle bedrijven op om hun Windows-software te updaten, hun veiligheidsmaatregelen te controleren en te verzekeren dat al hun gegevens geback-upt zijn.