Nieuwe Raspberry Pi: dual-band wifi, een betere processor en slimmere ethernet

Een nieuwe Raspberry Pi-variant is voorgesteld. De minicomputer krijgt de naam Raspberry Pi 3 Model B+. Over de ganse lijn werd het toestel verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Qua uiterlijk zijn er dit keer geen opvallende wijzigingen gebeurd, en ook het prijskaartje van 35 dollar blijft behouden.

Prestatieboost

Het 'Plus-model' komt in de eerste plaats met een prestatieboost. De nieuwe Broadcom 1.4GHz BCM2837B0-processor is een verbetering ten opzichte van de 1.2 GHz-variant uit het vorige model. Volgens de Raspberry Pi Foundation zorgt de nieuwe chip ook voor een betere warmte- en energie-efficiëntie.

Verder werden de draadloze capaciteiten van de nieuwe pc opgekrikt. Zo krijgt de Pi ondersteuning voor zowel de 5GHz- als de 2.4 GHz-wifiband, en ook bluetooth 4.1. Daarnaast bevat de Pi ook verbeteringen voor bekabeld internet. De pc krijgt over een USB 2.0-poort namelijk toegang tot theoretische snelheden van 300 Mbps, tegenover de grens van 100 mbps bij eerdere modellen.

Power over Ethernet

De ethernetverbinding van de nieuwe Pi is ook veelzijdiger dankzij Power over Ethernet-technologie (PoE). De pc's kunnen daarmee direct van stroom voorzien worden op plaatsen waar een vaste internetverbinding is. Volgens de Raspberry Pi Foundation was PoE een veelgevraagd feature voor mensen die IoT-toepassingen wilden ontwikkelen. Voorlopig was je als gebruiker genoodzaakt om third-party-toepassingen op de printplaat te solderen om de Pi van stroom te voorzien via ethernet.

In juli vorig jaar kondigde Raspberry Pi-oprichter Ebert Upton aan dat er ondertussen 14 miljoen pc's verkocht zijn. De Pi werd sinds zijn ontstaan een lieveling voor hobbyisten die op zoek gingen naar allerhande creatieve en ingenieuze toepassingen. Maar ook in ontwikkelingslanden deed de minicomputer mensen kennismaken met pc's.