Nieuwe rivaal voor Uber: Gett

De dienst is wereldwijd actief in honderden steden zoals New York, Londen en Moskou. Het bedrijf uit Tel Aviv heeft Well Fargo & Co. en Credit Suisse ingehuurd om de nodige fondsen te verwerven. Het uiteindelijke doel van Gett is om gewaardeerd te worden op 1,8 miljard dollar. Eerder kocht het bedrijf ook al concurrent Juno op voor 184 miljoen euro.

Uber bevindt zich al langer in woelig vaarwater. Het bedrijf krijgt de laatste tijd te maken met onder andere beschuldigingen van seksuele intimidatie op de werkvloer, topwerknemers die het bedrijf verlaten en een rechtszaak tegen zijn technologie voor zelfrijdende auto's. Lyft, een andere concurrent, haalde in april 551 miljoen dollar op. In China is Didi Chuxing dichtbij een akkoord om 4,6 miljard euro op te halen.