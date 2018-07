Nieuwe Skype laat je gesprekken en video opnemen

Vanaf Skype 8.0 is het mogelijk om te webcammen in HD of schermen te delen met tot 24 mensen tegelijkertijd. Bestanden doorsturen gaat voortaan tot 300 megabyte.

Wie wil kan in de nieuwe versie gesprekken, inclusief eventuele video of gedeelde schermen, opnemen. Daarbij wordt de opname in de cloud bewaard en krijgt elke deelnemer een melding zodra er wordt opgenomen.

Verder merken we dat Skype vooral enkele chatfuncties toevoegt die we vandaag al langer kennen in Messenger, Whatsapp, Twitter of andere platformen. Zo kan je voortaan een melding sturen in een groepsgesprek door @'naam' te gebruiken. Chats zijn ook uitgerust met leesbevestgiging en je kan makkelijk per gesprekspartner kijken welke links, foto's en andere bestanden je al met elkaar hebt uitgewisseld.

Wie het graag discreet houdt, kan dan weer kiezen voor een privégesprek. Daarin worden tekst, audio, video en bestanden versleuteld. Ook het gesprek zelf is verbergbaar in de chat.

Skype 8.0 vervangt Skype 7.0, ook gekend als 'Skype Classic', dat er vanaf september mee ophoudt.