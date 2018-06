Nieuwe stakingsdag bij IT-leverancier van Vlaamse overheid

De directie weigert volgens de bonden ook na de vorige stakingsdag op 30 maart alle overleg rond de "ontslaggolven" die al maanden stelselmatig aan de gang zouden zijn. De bonden roepen de Vlaamse overheid nu op om "haar verantwoordelijkheid te nemen" en een einde te maken aan het "verdoken collectief ontslag".

Eind oktober 2017 kondigde de directie van DXC de intentie aan om 89 van de 584 bedienden te ontslaan. Eind januari trok ze dat collectief ontslag weer in, maar volgens het vakbondsfront was dat slechts schijn en ging het bedrijf vervolgens over tot het ontslaan van mensen in groepjes van 20 tot 30 personen, telkens gespreid over enkele maanden. "Het collectief ontslag wordt gespreid in de hoop te kunnen voorwenden dat de Wet Renault niet van toepassing geweest zou zijn", stellen de bonden.

Volgens het vakbondsfront is er ook sprake van leeftijdsdiscriminatie: de directie zou oudere werknemers systematisch willen vervangen door jonge teams. "Elke vraag tot overleg daarover werd opnieuw geweigerd tot op vandaag", klinkt het.

Ook een bezoek aan de hoofdzetel van DXC in Parijs op 11 juni bracht geen soelaas. Het personeel is daarom vrijdag opnieuw tot een stakingsdag overgegaan. "Als DXC na 22 juni niet eindelijk aan tafel komt, zullen de acties bij klanten en overheden worden voortgezet", waarschuwen de bonden, die echter ook de Vlaamse overheid om steun vragen.