Nieuwe streamingdienst wil sites de controle teruggeven

Video is de toekomst van het internet, volgens marketeers, maar buiten YouTube komt daar niet meteen veel schot in de zaak. Het is die redenering die Cloudflare gebruikt om een nieuw streamingplatform aan te bieden. Cloudflare Stream is, na een jaar in beta, nu algemeen toegankelijk

Voor de duidelijkheid: Cloudflare start niet met een streamingdienst zoals Netflix of YouTube (of NewTV). Het bedrijf is vooral bekend om zijn netwerkoptimalisatie, en het levert securitydiensten die websites tegen DDoS-aanvallen moeten beschermen. Het Cloudflare Stream platform is dan ook eerder een insfrastructuur die nieuwe streamingdiensten mogelijk moet maken.

Technische bundel

CEO Matthew Prince van Cloudflare legt aan techsite The Register uit dat zijn bedrijf de verschillende technische diensten heeft gebundeld die nodig zijn om te streamen: encoderen, licenties voor de afspeelsoftware en diensten om de content tot bij de gebruiker te krijgen. Die waren, zo zegt Prince, tot nu toe allemaal apart te verkrijgen, en er was wat geavanceerde technische kennis nodig om ze te linken. Hij ziet daar de reden waarom er niet veel nieuwe videoplatformen zijn opgedoken de laatste jaren, en waarom bestaande websites liever de platformen van YouTube, Facebook of Vimeo gebruiken om filmpjes op hun eigen site te zetten.

Door de infrastructuur nu als een pakketje te verkopen, moet Cloudflare Stream het ontwikkelaars makkelijker maken om zelf de controle te houden over hun eigen filmpjes, en bijvoorbeeld te kiezen welke van advertenties worden voorzien, en welke niet. Tot nu toe ligt die beslissing grotendeels bij het platform (meestal YouTube).

Bedoeling lijkt duidelijk om niet alleen organisaties en bijvoorbeeld nieuwssites aan te spreken, maar ook kleinere websites en zelfs hobbyisten te verleiden. Qua prijs houdt Cloudflare het alvast simpel: er wordt per gestreamde minuut aangerekend. Instapprijs is daarbij trouwens een dollar per duizend gestreamde minuten, met kortingen op grotere volumes. Websites die ook hun video bij cloudflare hosten, betalen vijf dollar per duizend minuten opgeslagen video.