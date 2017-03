Nieuwe technologie laat mensen en robots samenwerken

In nogal wat industriële bedrijven is de plaats waar de robotica staat fysiek gescheiden van de werkvloer. Wie ongevallen wil vermijden, kan beter niet de plaats betreden waar robots op volle kracht en snelheid hun ding doen. Maar soms moeten mensen samenwerken met hun stalen collega's. Wetenschappers van het Franhofer instituut hebben een ingenieuze manier ontwikkeld om ook in dat geval de veiligheid te garanderen.

Daarin wordt de werkvloer opgedeeld in zones die kunnen wisselen van kleur. Bevindt een werknemer zich op veilige afstand - in de groene zone - dan kan de robot op volle snelheid te werk gaan. Komt de werknemer dichter, dan kleurt de zone rood en legt de machine onmiddellijk het werk neer. Moeten beiden samenwerken, dan wordt de zone geel en maakt de robot enkel 'voorzichtige' bewegingen.

Botsingen voorkomen

De robot wordt daarbij geholpen door twee camera's. Een hangt aan het plafond en brengt de positie van de werknemer in kaart. De andere staat op het 'hoofd' van de robot, die op basis van de beelden niet alleen het gezicht van zijn menselijke collega kan herkennen, maar ook wat die in zijn handen heeft. Intussen houdt een rij sensoren voortdurend de positie en beweging van zowel de robot als de werknemer bij. Het intelligent algoritme dat ontwikkeld werd aan Fraunhofer, evalueert al deze data om een botsing te voorkomen.

"Ons systeem is getest in het labo en is al volledig functioneel", vertelt Matthias Putz, directeur van Fraunhofer IWU. "Het is de bedoeling om de toepassing dit jaar te implementeren in de industrie."

De technologie werd ook getest in een virtual reality-omgeving. Met behulp van VR Goggles kunnen gebruikers de samenwerking met de machine virtueel oefenen.

Robots besturen met gebaren

Putz denkt al aan uitbreidingen van het systeem. "In de toekomst moet de robot het gedrag van de werknemer op voorhand kunnen voorspellen, door zijn bewegingen te analyseren." vertel hij. "We werken ook aan gebaarherkenning. Die moet het voor een bediende mogelijk maken om zijn stalen collega te controleren met gebaren. Zo zou hij met zijn handen teken kunnen doen naar de robot zodat die weet welk gereedschap hij moet doorgeven."