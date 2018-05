Nieuwe versie van Google Lens kan kledingadvies geven

Lens is de beeldherkenningssoftware van Google die je vanaf 'Foto's' of vanaf de 'Assistant' kan raadplegen. AI-algoritmes identificeren wat er te zien is op een bepaald beeld, en Lens toont je vervolgens rechtstreekse informatie of zoekresultaten. Als je een foto van je hond door Lens onder de loep laat nemen, geeft die bijvoorbeeld aan dat het om een 'Golden Retriever' gaat.

Toegankelijker

Op de jaarlijkse I/O-ontwikkelaarsconferentie van Google legde het bedrijf uit dat Lens nu geïntegreerd wordt in Android Camera. Als je foto's neemt van een bepaald monument, kan Lens je meteen iets meer vertellen over datgene wat je voor je ziet. Voorlopig komt die integratie enkel naar Pixel-telefoons en flagship-toestellen van fabrikanten als Motorola of LG. Daarnaast maakt Google zijn Lens software ook toegankelijk vanuit Street View. Als je voorbij een bijzondere locatie beweegt in de app, kan je nu Lens raadplegen voor extra informatie.

Voor een andere functie ging Google de mosterd halen bij zijn eigen vertaaldienst, 'Translate'. Via die app kan je met je smartphone-camera bijvoorbeeld een menukaart in een restaurant laten vertalen als je in het buitenland bent. Lens krijgt die functie nu in real-time ingebouwd, waardoor je geen foto meer hoeft te nemen om objecten te identificeren.

Stijladvies

Het meest opvallende nieuwe kenmerk heet 'Style Match', waarbij Google aanbevelingen gaat geven bij het samenstellen van outfits, of het inrichten van een interieur. Style Match houdt rekening met onder meer stijlen en kleurencombinaties. Het valt natuurlijk nog af te wachten hoe goed die functie in de praktijk zal werken. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer de nieuwe update voor Lens zal worden doorgevoerd.