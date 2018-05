Nieuwe Xbox-controller is ontworpen voor gamers met een beperking

Microsoft wil dat zijn nieuwe Adaptive Controller volledig gebruikt en ingesteld kan worden volgens de persoonlijke wensen van de speler. De nieuwe controller is speciaal ontworpen voor mensen met een beperking. Negentien verschillende 3.5 mm-aansluitingen en een waaier aan verschillende accessoires, zoals knopjes en joysticks, moeten hem eenvoudiger in gebruik maken dan een standaardcontroller.

Volledig aanpasbaar

Elk knopje dat aan de controller geplugd wordt kan individueel ingesteld worden voor een specifiek doel binnen een spel. Het is afhankelijk van de noden of voorkeuren van de speler om te bepalen welke opstelling het beste werkt. Microsoft heeft de besturing ook bewust plat van vorm gemaakt, zodat hij eenvoudiger is om te bedienen.

"Ik kan volledig de interface van de Xbox Adaptive Controller instellen zoals ik die zelf wil", zegt Solomon Romney, een medewerker uit een Microsoft-winkel die geboren is zonder vingers aan zijn linkerhand. "Nu zou ik een spel volledig kunnen spelen met mijn voeten. De besturing van het spel is nu aangepast aan mijn lichaam en mijn voorkeuren, en ik kan de opstelling ook elke keer aanpassen."

Comfortabel gamen

De controller is zowel compatibel met Windows 10 als met de Xbox One-spelconsole. Het design van het apparaat werd ontworpen in overleg met verschillende organisaties die mensen met een beperking steunen. Een voorbeeld van zo'n organisatie is AbleGamers Charity, dat gamers met een beperking wil helpen om hun hobby op een comfortabelere manier te beoefenen.

De Adaptive Controller kan ook gekoppeld worden met een gewone controller dankzij de copilot-functie van Microsoft. Op die manier is het mogelijk om met twee controllers samen een spel te besturen.

In het najaar zal de nieuwe controller te koop zijn voor 100 dollar, maar een prijs voor de Europese markt is nog niet bekend.