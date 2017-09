Nieuwste Huawei-chip wil mobiel AI-platform zijn

De Kirin 970 combineert een 8 core CPU met een 12 core GPU op een 10 nanometer proces. Zo zet het 5,5 miljard transistoren op één vierkante centimeter. Voor het eerst integreert het bedrijf ook een 'Neural Processing Unit' of NPU op de chip, alles met als doel om beter te presteren en tegelijk minder stroom te verbruiken. De verbinding met de wereld komt er met een 4,5G LTE modem. Die zou tot 1,2 Gbps kunnen halen (door de combinatie van 4X4 MIMO, 256 QAM en 3CC CA).

Al die rekenkracht heeft een doel: zo veel mogelijk data combineren. "De individuele intelligentie zit op je toestel, de collectieve intelligentie zit in de cloud. De combinatie van on-device AI en cloud AI is mobile AI." Aldus Richard Yu, ceo van de Huawei consumer business group tijdens zijn keynote op IFA.

Yu benadrukt dat we in een cloudomgeving leven. Maar de ervaring kan beter, onder meer op vlak van latency, stabiliteit en privacy. De Kirin 970 wil daar de brug slaan. "Het is snel, je hebt low latency omdat alles op je toestel wordt verwerkt. Maar we focussen ook op laag stroomverbruik. En omdat veel van de AI-input lokaal wordt verwerkt, is er een betere bescherming van je data."

Beeldherkenning in een flits

Die snelle reactietijd en stroomzuinigheid demonstreert Yu met enkele interessante voorbeelden. De NPU kan zo veel sneller beelden herkennen dan een klassieke CPU. 2000 beelden per minuut om concreet te zijn. Op een toestel met een 4.000 mAh batterij zou het per duizend beelden tegelijk maar 0,19 procent batterij verbruiken.

Mate 10 De Chinese technologiereus stelt de SOC open voor ontwikkelaars en partners. Concurrenten kunnen de chip in principe dus ook in hun smartphones of in andere connected devices verwerken. Maar Yu onthulde op het einde van zijn keynote dat Huawei de Kirin 970 alvast zal inzetten voor de Mate 10-reeks die op 16 oktober wordt voorgesteld.