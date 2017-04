Nikon klaagt Nederlandse chipfabrikant ASML aan wegens patentbreuk

De klacht heeft betrekking op het gebruik van immersielithografie door ASML. Die techniek wordt toegepast in de productie van computerchips. Volgens Nikon zouden ASML en Zeiss zonder toestemming gepatenteerde technologie gebruiken in de immersielithografiemachines van ASML. Daarom heeft het bedrijf klacht ingediend in Nederland, Duitsland en Japan.

De zaak sleept al aan sinds 2001 toen Nikon een eerste keer klacht indiende wegens patentinbreuk. Uiteindelijk kwam men in 2004 tot een overeenkomst waarbij patenten in licentie verstrekt werden aan elkaar. Sommige oudere patenten kregen permanent een licentie, anderen slechts tot eind 2009. Er werd ook afgesproken elkaar niet voor de rechter te slepen van januari 2010 tot 31 december 2014.

Na het verlopen van de licenties bij sommige patenten heeft men volgens ASML-topman Peter Wennink verschillende keren geprobeerd te onderhandelen om de licentieovereenkomst te verlengen. "We zijn teleurgesteld dat Nikon geen enkele serieuze poging gedaan heeft om te onderhandelen en geopteerd heeft voor juridische actie", aldus Wennink in een statement van ASML.

Ook Nikon claimt dat het tevergeefs een overeenkomst heeft proberen bereiken. Volgens het bedrijf hebben ASML en Zeiss sinds het einde van de licentieovereenkomst in 2009 echter blijven gebruikmaken van de gepatenteerde technologie. Daardoor ziet het zich genoodzaakt klacht in te dienen.

Nikon zegt dat de verkoop van immersielithografiemachines ruim driekwart van de omzet van ASML uitmaakte vorig jaar. Dat komt neer op een bedrag van 3,5 miljard euro. ASML domineert momenteel de markt van zulke machines met een aandeel van negentig procent. Nikon is de tweede speler.