Nintendo gaat NES Classic Mini opnieuw verkopen in Europa

Nintendo veroorzaakte vorig jaar een kleine hype door zijn Nintendo Entertainment System (NES) in een compacte versie weer op de markt te brengen. Maar de spelconsolemaker had het succes zodanig onderschat dat de NES Classic Mini in geen tijd was uitverkocht waarbij veel gegadigden uit de boot vielen.

Op dat moment leek het er op dat de miniconsole niet zou terugkeren maar intussen laat Nintendo op Twitter weten dat het toestel tegen de zomer van 2018 terug beschikbaar zal zijn in Europa. Meer details over de prijs of exacte beschikbaarheid volgen later.

We’ll also bring the Nintendo Classic Mini: NES back to Europe next summer. More info will be shared in the future ► https://t.co/YUY2dxzI50 pic.twitter.com/RcIxPKlil7 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 12, 2017

Gelijk met die aankondiging laat het bedrijf weten dat ook de SNES Classic Mini, de kleine versie van de Super Nintendo, in de loop van 2018 zal worden verdeeld. Die console komt vanaf eind september op de markt maar Nintendo benadrukte van in het begin dat het hier wel van bij de start grotere volumes zal produceren om aan de vraag tegemoet te komen.