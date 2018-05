Nintendo gaat NES Classic opnieuw uitbrengen

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 14, 2018

De NES Classic is een kleine versie van het originele Nintendo Entertainment System dat in de jaren tachtig uitkwam. De mini spelcomputer kwam in november 2016 op de markt, maar Nintendo onderschatte de populariteit waardoor het toestel in een mum van tijd uitverkocht raakte.

Hoewel er niet meteen plannen waren om de NES Classic nog langer op de markt te houden, komt Nintendo daar nu op terug. Via Twitter laat het bedrijf weten dat de console vanaf 29 juni weer beschikbaar wordt. Het toestel zal, net zoals de vorig jaar uitgekomen SNES Classic, tot het einde van het jaar beschikbaar zijn.

Het bericht over de herlancering doet gebruikers op Twitter dan weer fantaseren over de mogelijke komst van een N64 Classic. Hoewel daar vorig jaar wel patenten voor zijn aangevraagd, is er nog geen enkele officiële indicatie dat Nintendo van plan is om ook die spelconsole nieuw leven in te blazen.

Herlees hier onze review over de NES Classic.