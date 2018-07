Nintendo verkoopt meer spelletjes, maar minder consoles

De verkoop van spelletjes steeg naar 18 miljoen stuks, van 8,1 miljoen vorig jaar. Het gaat onder meer om populaire titels als "Donkey Kong Country: Tropical Freeze" en "Mario Tennis Aces". De verkoop van de Switch-computers daalde met ruim 4 procent tot 1,9 miljoen stuks.

De verkoop van de handcomputer Nintendo 3DS ging sterk omlaag. De 3DS is inmiddels al acht jaar op de markt. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar zette Nintendo een nettowinst in de boeken van 30,6 miljard yen (235 miljoen euro). De omzet bedroeg omgerekend 1,3 miljard euro