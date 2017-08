Nissan lanceert achterbank-alarm

Het idee is eenvoudig en het werd door twee Amerikanen bedacht. Elsa Foley is industrieel ingenieur en Marlene Mendoza is ingenieur mechanica en ze zijn beide mama. Tijdens een discussie kwamen ze op het idee om een alarm te ontwikkelen dat afgaat wanneer je iets op de achterbank vergeet.

De aanzet voor het alarm kwam er na een minder leuke ervaring, toen Elsa een schotel verse lasagna op de achterbank had laten staan. De volgende ochtend - en de daaropvolgende week - rook de wagen naar tomatensaus en kaas. Maar het kan ook om een aktentas met een laptop gaan of een ander waardevol voorwerp dat dieven op verkeerde ideeën kan brengen. Of nog erger: een slapend huisdier of zelfs een kind.

Nadat het idee voor het alarm werd voorgesteld, werd het licht op groen gezet om één en ander te ontwikkelen in het Nissan Technical Center North America. Vanaf 2018 zal het nieuwe systeem in de Pathfinder SUV worden geïntegreerd en het zal ook in andere modellen worden gebruikt. Het alarm werkt met een specifiek maar weinig storend geluid.