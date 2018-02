Nissan test zelfrijdende taxidienst

De testen van de zogenaamde Easy Ride Service beginnen volgende maand in het Japanse Yokohama. De autobouwer is daarmee de eerste om eigen wagens en zelf ontwikkelde software te combineren in een taxidienst. Dit in tegenstelling tot onder meer Volvo, dat samenwerkt met Uber.

Toch doet Nissan het niet volledig alleen, het bedrijf partnert met DeNa, een Japans gamingplatform met dertig miljoen gebruikers. Zij hebben onder meer ervaring met real time user interfaces, betaalsystemen en bieden ook een car sharing app aan in Japan.

De bedoeling is dat de dienst tegen 2020 commercieel gelanceerd kan worden.