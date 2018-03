NMBS start digitaliseringsoffensief

Onlangs bood een Pano-reportage een blik achter de schermen van de NMBS en Infrabel. Daaruit werd pijnlijk duidelijk dat de digitaliseringsprojecten er tot nog toe niet liepen zoals verhoopt. Nieuwe technologie is er vaak alweer verouderd tegen dat ze in gebruik kan worden genomen of wordt vroegtijdig afgevoerd. Zo krijgen treinbegeleiders en machinisten hopeloos verouderde 'tablets' die niet met elkaar kunnen communiceren. Het plan voor een eengemaakt ticketsysteem, dat 35 miljoen euro kostte, werd afgevoerd.

Nieuwe website en online klantenaccount

Nu wil de NMBS haar klanten massaal naar online tickets duwen, schrijft De Tijd. Daarbij hoort een vernieuwde website, die volledig responsive wordt en dus ook op tablet en smartphone gebruiksvriendelijk wordt. Elke treinreiziger moet een uniek online klantenaccount krijgen: MyNMBS. Daarop kan op verschillende manieren - via de ticketautomaat, tablet of smartphone - krediet opgeladen worden.

Als je smartphone op de trein uitvalt, kan de treinbegeleider controleren of de reiziger het juiste abonnement of ticket heeft. Scannen met smartphone kan ook, zodat het krediet van het account afgaat en de klant verder kan reizen. Tegen eind dit jaar moet er ook een digitale versie van de GoPass komen, de tienrittenkaart waarmee jongeren aan voordelig tarief kunnen reizen.

Gepersonaliseerde diensten

De bedoeling achter dit alles: de NMBS wil data verzamelen van haar reizigers en hen op basis daarvan gepersonaliseerde diensten aanbieden, schrijft De Tijd. Zo wil het spoorbedrijf via het MyNMBS-account haar reizigers informeren over bijvoorbeeld werkzaamheden op hun vaak gebruikte traject.