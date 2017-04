NMBS stelt haar data open

Totnogtoe kon je eventuele vertragingen in België enkel raadplegen via de NMBS-app. Voor externe apps stelde de NMBS wel een theoretische dienstregeling open, maar de real-time data hield ze angstvallig voor zich. Ten gevolge van de wet op open data die vorig jaar werd goedgekeurd, werd daar verandering in gebracht. Wie de data wil gebruiken voor een project of om een app te ontwikkelen, kan die vanaf nu gratis verkrijgen.

De NMBS houdt wel de touwtjes in handen. Zo moet men in ruil voor het gebruik van de real-time gegevens eerst een formulier invullen en een licentieovereenkomst ondertekenen. Die licentie verbiedt om de ruwe gegevens verder te verspreiden. Volgens de NMBS is het belangrijk dat zij zicht heeft op wie toegang heeft tot haar data. "Zo kunnen we iedereen op de hoogte brengen van geplande interventies of veranderingen aan de service. Verkeerde interpretaties van de dienstregelingsgegevens zouden bovendien kunnen leiden tot imagoschade voor de NMBS."

De real-time gegevens worden ter beschikking gesteld in de vorm van GTFS (General Transit Feed Specification), een gemeenschappelijk formaat voor dienstregelingen. Om de dertig seconden zal de data geüpdatet worden.

Op dit moment maken al twee externe diensten gebruik van de real-time data: Google Maps en iRail. De NMBS heeft de 31 routeplanners die nu enkel de theoretische dienstregeling tonen (waaronder Apple en TomTom), op de hoogte gebracht. Mogelijk zijn de vertagingen binnenkort dus ook te zien via Apple Maps.