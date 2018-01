Palmieri (50) was cio van de NMBS tot hij in 2011 de leiding kreeg over het Gewestelijk Expressnet (GEN). Ook leidde hij de IT-afdeling Ypto. Volgens L'Echo ruilt hij die job nu in om IT-manager van D'ieteren te worden. Volgens de krant wil hij zijn carrière heroriënteren.

De overstap lijkt bijna symbolisch: Palmieri werkte sinds 1992 voor de NMBS en stapt nu over naar de grootste autodistributeur van ons land die onder meer Volkswagen, Audi, Seat en Skoda verdeelt.