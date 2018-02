Nog 39 gemeenten zonder 4G in ons land

In de 39 gemeenten - 14 in Luxemburg, 14 in Namen, 9 in Luik en 2 in Henegouwen - wonen in totaal 220.000 mensen. Het Waalse parlementslid Dimitri Fourny (cdH) zal dinsdag een resolutie indienen om 4G-dekking uit te breiden naar alle gemeenten en het mobiele bereik overal te garanderen.