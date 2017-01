Nog meer censuur in China: VPN's worden geblokkeerd

China is het land met de meeste internetgebruikers ter wereld: 731 miljoen mensen. Maar het heeft ook het strengst gecontroleerde internet op Aarde, waardoor je het eerder een soort intranet zou kunnen noemen.

Twee miljoen censors zijn er dagelijks actief om de informatiestroom in de gaten te houden en waar nodig berichten te verwijderen. Veel websites zijn gedeeltelijk geblokkeerd of zelfs helemaal niet toegankelijk en daar wil het land nog een stap verder in gaan. Het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie heeft in een bericht op zijn website laten weten dat het een landelijke schoonmaakcampagne begint gericht op internetproviders en datacenters. Bedrijven zonder overheidslicentie kunnen controles verwachten, schrijft persbureau Reuters. Het Ministerie meldt dat het verboden is om communicatiekanalen - als VPN's - zonder overheidstoestemming te huren of creëren.

VPN

Een VPN wordt gebruikt om geblokkeerde websites te bezoeken. Als je een VPN aan hebt staan kan je doen alsof je vanuit een ander land op internet zit, waardoor er bepaalde functies en websites alsnog werken. Zo kunnen mensen vanuit China met een VPN wel op Facebook en Whatsapp - diensten die normaal geblokkeerd zijn. Volgens greatfire.org blokkeert China op dit moment 172 van de 1.000 populairste sites ter wereld. Onder die sites zijn dus veel sociale netwerken, maar ook veel nieuwsmedia en porno worden geblokkeerd: The New York Times is er niet zomaar te lezen een bezoek aan redtube.com kan je ook wel vergeten, blijkt uit de database van Greatfire.

Verkiezingen op komst

Door de blokkade van VPN's raken de Chinezen nog meer afgesloten van de buitenwereld. Het was tot nu toe de toegangspoort tot niet-Chinees nieuws en vrije communicatie.

Om controle over het internet te krijgen lanceerde president Jiang Zemin in 1998 al project 'Gouden Schild', door ICT-blad Wired later omgedoopt tot het beter bekende 'the Great Chinese Firewall'. Maar waar het in de beginjaren vooral om verdediging ging, kiest China nu steeds vaker ook voor de aanval.

De reden dat deze vrije manier van communiceren juist nu geblokkeerd wordt heeft er volgens de NOS mee te maken dat president Xi Jinping volgend jaar herkozen wil worden als president. Door een blokkade van het vrije internet wil hij nog meer controle houden over wat de gewone Chinese burger te zien krijgt. Na maart 2018, wanneer de verkiezingen plaatsvinden, zou het internet in China mogelijk weer vrijer worden. Maar de regering van het communistische land kijkt ook steeds vaker buiten de landsgrenzen voor beïnvloeding van de toegang tot het internet.

'China test de grenzen van het internet'

Volgens beveiligingsspecialist Bruce Schneier 'probeert iemand het internet plat te leggen'. De afgelopen twee jaar worden er steeds vaker cruciale punten van het internet aangevallen. Iemand lijkt uit te zoeken hoe sterk de verdedigingsmechanismen zijn en Schneier denkt dat de Chinese overheid hier achter zit. De beveiligingsexpert vermoedt dat de aanvallers op zoek zijn naar het breekpunt van belangrijke organisaties en punten in de infrastructuur van het internet. Zo gaat het om DDoS-aanvallen die groter zijn, langer duren en complexer zijn dan wat er doorgaans wordt geprobeerd. Ook neemt de intensiteit toe tot op een bepaald punt, en wordt de druk een week later vanaf dat punt verder opgevoerd.

Als een overheid er in slaagt om het internet in een bepaald deel van de wereld plat te leggen, kan dit grote gevolgen hebben. Steeds meer van ons dagelijks leven speelt zich online af en belangrijke systemen zijn vaak (deels) afhankelijk van een internetverbinding. Tot nu toe is er nog niemand in geslaagd om belangrijke delen van het internet langdurig offline te halen. Dat heeft er wellicht mee te maken dat landen als China (en Rusland) zich nu nog beperken tot tests. Wanneer de geopolitieke situatie verandert en China zich niet langer tot de binnengrenzen wil beperken zullen we wellicht de resultaten van die proefballonnen zien.