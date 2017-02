Nokia komt met 5g-bouwpakket voor operatoren

Volgens Rajeev Suri, ceo van de netwerkgigant, gaat het goed met Nokia. "Onze markt krimpt nog," zo zegt hij tijdens een persconferentie op het Mobile World Congress, "maar we verwachten in 2017 te groeien." Om dat voor mekaar te krijgen, heeft het bedrijf de voorbije jaren hard zijn best gedaan om zijn portfolio uit te breiden. Het deed dat vooral met overnames. Onder meer de Franse e-healthfabrikant Withings en Alcatel zitten nu onder de paraplu van Nokia. "Begin 2015 kwam 92 procent van onze inkomsten uit netwerktechnologie, begin 2017 is dat 56 procent." Het bedrijf heeft er onder meer optische netwerken, software, digital health en zelfs virtual reality bijgenomen. "Nokia is nu een fundamenteel ander bedrijf dan een jaar geleden," aldus Suri.

Een en ander moet Nokia klaarstomen voor 'het netwerk van de toekomst'. Een van de eerste stappen in die richting is Nokia's nieuwste platform: 5G First. Dat moet een end-to-end bouwpakket worden waarmee operatoren als eerste in hun land of regio een 5G-netwerk kunnen uitrollen. Onder meer door een samenwerking met Verizon, komt 5g zo al later dit jaar naar enkele pilootsteden.

In het pakket zit onder meer een 'radio access network' (RAN), met MIMO antennes, pakkettransport en een full service Intel architectuur met modems. Bedoeling is vooral de 'early adopters' aan te spreken, die hiermee de eerste in hun markt kunnen zijn met een 5g-netwerk. De pakketten worden beschikbaar in de tweede helft van 2017. Interessant daaraan is dat er voor 5g op dit moment nog geen globale standaard is. Die 3GGP-standaarden, zoals die bijvoorbeeld wel bestaan voor LTE, zijn nog volop in de maak. "Ik geloof dat 4g nog een lange tijd samen met 5g zal blijven bestaan," zegt Suri daarover, "Omdat 5g vooral tot zijn recht komt voor kleinere regio's waar heel veel data moet worden verwerkt. Onze strategie is om samen te werken met early adopters en op een bepaald punt de standaarden van een globaal netwerk te kruisen." Voor Suri moet Nokia dus in beide richtingen kijken.