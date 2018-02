Nokia onthult energiezuinige chipsets

De nieuwe chipsets maken deel uit van Nokia's end-to-end portfolio voor 5G, genaamd Future X. Nokia zegt dat het portfolio, gebaseerd op AI-automatisering, eind februari op Mobile World Congress wordt gepresenteerd.

Volgens het bedrijf hebben diverse telco's interesse in de nieuwe apparatuur. Nokia zegt dat de nieuwe chips kunnen worden opgenomen in de bestaande AirScale-suite met 4G- en 5G-gereedschappen en dat de capaciteit per cel kan worden verdrievoudigd tot 84 Gb/s, dit tegenover de 28 Gb/s die Nokia-chipsets tegenwoordig bieden.

MIMO

Bovendien kunnen door het inzetten van nieuwe RF-chipsets voor Massive MIMO de afmetingen van MIMO-antennes worden gehalveerd. Het stroomverbruik in basisbandeenheden kan ook met 64 procent worden verminderd, legt het bedrijf uit.

De nieuwe chipsets bestaan uit front-end-mogelijkheden voor LTE- en 5G-radiosystemen die Massive MIMO ondersteunen, evenals een basisbandprocessor "die in staat is om de enorme schaalvereisten van 5G te ondersteunen".

Naar verwachting zullen de eerste Nokia 5G-netwerken aan het einde van dit jaar worden gelanceerd.

Omzet en winst 2017

Nokia zag zijn omzet over 2017 met 3 procent dalen naar 23,2 miljard euro. De netttowinst bedroeg 1,9 miljard euro dankzij een eenmalige patentschikking met Huawei.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.