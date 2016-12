Nokia sleept Apple voor de rechter in patentenzaak

Volgens het Finse bedrijf zou Apple met een aantal van zijn producten inbreuk maken op 32 van Nokia's patenten. Het gaat, voor alle duidelijkheid, niet om de telefoonbouwer die we allemaal kennen. Die werd in 2014 door Microsoft gekocht en bestaat ondertussen niet meer. Nokia Technologies, dat nu de rechtszaken is begonnen, was de patentenbeheerder van Nokia, en was geen onderdeel van de overname door Microsoft. Dezelfde patentenbeheerder kocht ondertussen ook Alcatel-Lucent en heeft dus een stevige mand aan rechten voor telecom hardware.

Die Nokia Technologies en Apple zijn al langer aan het onderhandelen over het gebruik van intellectuele eigendommen door de Amerikaanse maker van onder meer iPhones en iPads. Het zou daarbij gaan om 32 patenten, waaronder technologieën voor bijvoorbeeld displays, gebruikersinterfaces, antennes, chipsets en videocodering. Volgens Nokia is Apple in 2011 (na een vorig rondje rechtszaken) wel beginnen betalen voor een deel van zijn patenten, maar zijn de twee nog niet tot een overeenkomst gekomen over deze 32 patenten. De gesprekken hebben voor de Finnen nu lang genoeg geduurd.

Apple, van zijn kant, is een rechtszaak begonnen tegen Acacia Research and Conversant Intellectual Property Management, die het ervan beschuldigt om met Nokia samen te werken om Apple af te persen.