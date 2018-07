Nokia sluit miljardendeal met T-Mobile voor nationale 5G-uitrol

De deal loopt over meerdere jaren en slaat op hardware, software en services voor een nationale 5G-dekking op het 600 MHz en 28 MHz spectrum. Eerstgenoemde focust op een breed bereik in een grote omgeving. De 28 MHz moet zeer hoge snelheden waarmaken in drukbevolkte gebieden.

Een grote verrassing is de deal niet gezien T-Mobile begin dit jaar al aankondigde dat het dit jaar de 5G-uitrol in 30 Amerikaanse steden wil starten. Toen al zei T-Mobile dat het zou kiezen voor Nokia (600 Mhz en 25 MHz) en Ericsson (600 MHz, 25 MHz en 39 MHz).

In deze deal gaat het om een 'nationwide' uitrol. Nokia wint dus twee keer. Ericsson wordt deze keer niet genoemd.

Dat Amerikaanse operatoren voor Europese providers kiezen is geen verrassing. De markt voor telecomapparatuur wordt grotendeels gedomineerd door Nokia, Ericsson, Huawei en ZTE. Maar vanuit de Amerikaanse politiek wordt elke samenwerking met Huawei al jaren ontmoedigt met beschuldigingen van spionage. ZTE moest de afgelopen maanden haar activiteiten in de VS stilleggen na een veroordeling. Al kan het sinds kort weer opereren op de Amerikaanse markt.