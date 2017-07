Nokia sluit patentdeal met Xiaomi

Wie hoeveel aan wie betaalt is niet bekend. Wel zal Nokia onder de deal ook netwerkinfrastructuur aan Xiaomi leveren. De Chinese fabrikant is niet enorm bekend in ons land, maar haalt intussen wel een wereldwijde omzet van 12,5 miljard dollar.

Nokia is vandaag vooral actief als ontwikkelaar van mobiele netwerken, maar rust wel op een berg gepatenteerde technologie die het ontwikkelde toen het bedrijf de dominante telefoonmaker van de wereld was. Door dit soort deals te sluiten kunnen ook andere toestelmakers die technologie gebruiken.

Voor Nokia is het de eerste keer dat het een patentdeal sluit met een Chinees bedrijf. Eerder sloot het al gelijkaardige deals met Apple en Samsung. Al merkt Reuters op dat royalties uit patenten maar een fractie van de inkomsten van het bedrijf vertegenwoordigen.