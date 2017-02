Nomadesk in handen van UnifiedPost

In alle stilte is Nomadesk met ceo Filip Tack overgenomen door UnifiedPost. Het was een korte vermelding in een update van investeerder Gimv die de bal aan het rollen bracht. In het bericht vermeldt Gimv dat Nomadesk eerder deze maand verkocht werd "aan een industriële speler". Dat blijkt nu UnifiedPost te zijn, zoals Nomadesk zelf op de website vermeldt en wat De Tijd ook al achterhaalde.

Nomadesk verkoopt via zijn partnerkanalen bedrijfsoplossingen voor het delen en synchroniseren van bestanden waarmee professionele klanten waar dan ook - online en offline - bestanden kunnen bewerken, delen, synchroniseren en beveiligen. Nomadesk werd in 2004 opgericht door Filip Tack - toen nog onder de naam Aventiv - en was een (cloud) file sharing pionier. Sinds 2009 heet het bedrijf Nomadesk, naar de naam van de zelf ontwikkelde software-as-a-service.

UnifiedPost kwam vorig jaar nog in de actualiteit, nadat het eveneens Belgische bedrijf een kapitaalsverhoging van 10 miljoen euro aankondigde. "Het verse geld dat UnifiedPost ophaalt zal voornamelijk gebruikt worden om strategische overnames te doen", vertelde ceo Hans Leybaert toen aan Data News. UnifiedPost is sinds de oprichting in 2000 uitgegroeid tot één van de grootste Belgische aanbieders van elektronische facturatie- en registratiediensten. Het bedrijf heeft intussen ook kantoren in Nederland, Luxemburg en Roemenië. In 2015 realiseerde de onderneming een omzet van 21,5 miljoen euro bij zo'n 200-tal klanten.