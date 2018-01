Noodpatch Microsoft moet herstartproblemen oplossen na Spectre-patch

Het gaat om een speciale 'noodpatch', die buiten het gewone maandelijkse schema van 'Patch Tuesday' wordt uitgegeven. Microsoft reageert hiermee op een eerdere waarschuwing van Intel.

De hele rotzooi is het gevolg van enkele kwetsbaarheden in een groot deel van 's werelds meest gebruikte CPU's. De bugs kregen de namen Spectre en Meltdown mee. Maar de eerste patches die Intel uitbracht om ze te verhelpen, waren zo slecht dat computers herstartproblemen ondervonden na installatie. De Spectre-patch werd weer van het web gehaald, maar vond toch zijn weg in een Microsoft update. En die update, specifiek te Spectre-fix erin, probeert Microsoft nu op zijn beurt ongedaan te maken.

Intel heeft op de website van zijn security center een volledige lijst gepubliceerd van alle generaties CPU's, die getroffen zijn door Spectre en Meltdown. Je vindt daar ook een document dat specifieke richtlijnen geeft over het installeren van (hopelijk werkende) patches bij elk type processor.