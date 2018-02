Noord-Amerika gaat spellen met microtransacties een label geven

De ESRB is een organisatie die de inhoud van videogames beoordeelt in Noord-Amerika. In een mededeling op Twitter heeft ze nu bekend gemaakt dat er een nieuw label komt voor microtransacties, namelijk 'In-Game-aankopen'. Het is volgens de ESRB een 'eerste in een rij van vele maatregelen' om microtransacties beter te reguleren.

Geen onderscheid

Het nieuwe etiket is gericht op alle spellen die gamers content laten aankopen met virtueel geld. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de soort van microtransacties. Of het nu gaat om de aankoop van een specifiek cosmetisch item, dan wel een willekeurige beloning die spelers een voordeel bezorgt tijdens het spelen: het label blijft hetzelfde. Ook games die expansies van content aanbieden, zullen onder het label vallen.

Patricia Vance, hoofd van de ESRB, is tevreden met de nieuwe maatregel. "Ouders hebben nood aan eenvoudige informatie", zegt ze in een reactie aan de nieuwssite Kotaku. "We kunnen ze niet overladen met meer details, want onze ervaring leert dat zij geen onderscheid maken in de verschillende vormen van microtransacties."

Ouders informeren

Verder lanceert de videogame-regulator op haar website ook een toolkit voor ouders. Het gaat om een reeks tips die ze meer controle moet geven over hun kinderen, als die in aanraking komen met microtransacties. Zo kunnen ouders er bijvoorbeeld voor kiezen om limieten te stellen op de aankoop van digitale content. De ESRB heeft tips voorzien voor alle verschillende videogame-platformen.

Sinds de controverse rond de willekeur van zogenaamde 'lootboxen' in games, zijn er al verschillende reacties gekomen van organisaties en politici. Onlangs kondigde een volksvertegenwoordiger uit de Amerikaanse staat Hawaï nog een reeks wetsvoorstellen aan, waarin er onder andere een minimumleeftijd wordt geplaatst op spellen die lootboxen aanbieden.