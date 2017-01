Norton-router beveiligt je IoT-toestellen

Norton is een naam die bij het grote publiek al jaren synoniem staat voor antivirusproducten. Moederbedrijf Symantec brengt onder de naam Norton Core nu ook een stukje hardware uit: een wifi-router die je thuisnetwerk én alle aangesloten toestellen volledig moet beveiligen. Denk dan aan slimme thermostaten, stukjes domotica, beveiligingscamera's of slimme televisies.

Rond de beveiliging van het internet of things is heel wat te doen, zeker na de recente Mirai-botnetaanvallen waarbij slecht beveiligde IoT-toestellen ingezet werden. De Norton Core is in tegenstelling tot bestaande, conventionele routers opgebouwd met security als uitgangspunt.

Elk inkomend én uitgaand datapakket wordt bijvoorbeeld automatisch gescand op malware, virussen of botnetactiviteit. De router kan indien nodig een apparaat meteen in quarantaine plaatsen.

De Norton Core moet het daarnaast ook hebben van stevige draadloze prestaties. Zo ondersteunt het toestel wave 2 wifi en zit er onder de motorkap ook een 1,7 GHz dual core processor. De router kan tegelijk de 2,4 en 5 Ghz band benutten en zo snelheden tot - in theorie - 2,5 Gbps bieden. Later dit jaar moet het toestel ook in de Benelux beschikbaar zijn.