NRB-dochters nemen Siggis over

Cevi en Logins nemen elk vijftig procent van het bedrijf over. Siggis specialiseert zich in GIS (Geografische Informatiesystemen), dat is het verzamelen, analyseren en visualiseren van ruimtelijke gegevens.

Een overnameprijs wordt niet meegedeeld maar de Siggis Group haalde afgelopen jaar een omzet van 4,5 miljoen euro. Het bedrijf is onder meer in België actief en in Frankrijk als reseller.

Door de overname worden Christoph Verheecke de nieuwe CEO en Eddy Janssen de COO. Zij waren tot voor kort respectievelijk CCO en directeur informatica bij Cevi. Het voormalige management, Henri Van Oosterwyck, Lieven Verheust en Peter Vansteenkiste, blijft wel aan boord en zal het nieuwe directiecomité ondersteunen.