NRB en Getronics aan de slag bij Sibelga

Het contract, waarvan de waarde niet wordt meegedeeld, loopt vier jaar en is twee maal uitbreidbaar met een jaar. NRB en Getronics gaan daarbij samen aan de slag.

Sibelga, dat de gas- en stroomdistributienetwerken in Brussel beheert, reorganiseert momenteel haar ict-architectuur naar een silomodel dat deels wordt uitbesteed. Concreet komt er een transitie van de informatiesystemen en wordt Windows 10 geimplementeerd samen met het beheer van de nieuwe werkomgeving.

"De nauwkeurige en gestructureerde werkwijze van het consortium gedurende de gehele selectieprocedure en hun prijsbeleid hebben de weegschaal in hun voordeel doen uitslaan," aldus Jean-Louis Mapessa, Head of IT Production bij Sibelga. "Hun oplossing voldoet aan onze verwachtingen op het gebied van betrouwbaarheid, flexibiliteit en ergonomie, maar ook wat betreft het gemak voor de gebruikers, van wie de hulpmiddelen afgestemd moeten zijn op hun nieuwe werkgewoonten, aan een sector die volop in beweging is en aan een klantenservice die altijd optimaal moet zijn."