NRB lijft SAP-specialist UCON in

De NRB Groep uit Herstal verrijkt met de overname van UCON haar SAP-portefeuille. UCON (Diegem) is opgericht in 2005 en is voornamelijk actief op de Belgische markt van de openbare nutsvoorzieningen. UCON biedt een breed scala aan SAP IS-U en SAP FI-CA diensten. Het gaat meer specifiek dan om diensten rond het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor gegevensuitwisseling met het clearing house, met slimme meters en intelligente netwerken. Maar ook oplossingen voor prijsstelling, facturering, financieel beheer en logistiek levert UCON.

Hoeveel NRB betaalt voor UCON werd niet meegedeeld. Vorig jaar noteerde UCON een omzet van 3,6 miljoen euro met een team van ongeveer 25 medewerkers. De acquisitie kadert in de strategie van NRB om de slagkracht rond SAP te versterken, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan 2017-2022. "De expertise van UCON's teams, met name in SAP IS-U, zal NRB in staat stellen om te reageren op grote aanbestedingen in de utiliteitsmarkt vandaag", zegt Peter Pijpops, één van de drie directeuren van UCON. "Samen zullen we ook onze SAP-activiteiten kunnen uitbreiden naar de volledige Belgische en Luxemburgse markt", voegt Pascal Laffineur, CEO van de NRB Groep daar aan toe.

UCON blijft trouwens opereren als een aparte entiteit binnen de NRB Groep. Met een geconsolideerde omzet van 323 miljoen euro en meer dan 2.000 medewerkers behoort de NRB Groep tot de top-drie van de Belgische ICT-sector.