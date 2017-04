Nu ook officieel: Europees Parlement schaft roamingkosten af

Vanaf 15 juni 2017 kost surfen en bellen in het buitenland je niet langer meer dan wanneer je dat in België zou doen. Het Europees Parlement heeft namelijk de roamingtarieven afgeschaft. Die plannen lagen al lang op tafel, maar veel lidstaten bleven weigeren uit angst voor inkomensverlies bij de lokale telecomoperatoren.

