Nu ook officieel: nipte meerderheid stemt tegen Nederlandse 'aftapwet'

Nederlanders mochten zich in een referendum vorige week woensdag uitspreken over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, door privacy-activisten ook wel de 'aftapwet', 'sleepnetwet' of 'sleepwet' genoemd. De wet maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel aftappen. Dat aftappen hoeft zich daarbij niet te beperken tot de activiteiten van alleen maar verdachte personen. Die ruimere toegang tot de telefoon- en internetgegevens zou nodig zijn om "de toenemende dreiging in kaart te brengen en de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde te blijven beschermen".

Uit de eerste exitpolls bleek een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegen, met een lichte voorsprong voor die laatsten. De Kiesraad bevestigt een week later dat een nipte meerderheid heeft tegengestemd. Nu de uitslag definitief is, moet de regering nog een keer over de wet praten, aldus de Nederlandse openbare omroep NOS. Zij is niet verplicht om het resultaat te volgen. Meerdere politieke partijen in Nederland, waaronder CDA, VVD en ChristenUnie hebben al laten weten dat de wet sowieso wordt ingevoerd.