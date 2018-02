Nvidia boekt recordomzet

Nvidia boekt voor het vierde kwartaal van 2017 uitstekende resultaten. CEO Jensen Huang vertelt bij de presentatie van de cijfers dat het voor het bedrijf een recordjaar was. Hij ziet de toekomst ook rooskleurig in, niet alleen omdat de beeldkwaliteit van videogames nog altijd omhoog gaat, maar ook omdat AI en automatisering betekent dat veel meer dingen GPU's nodig gaan hebben. Om artificiële intelligentie op te leren, is namelijk enorm veel computerkracht nodig, die vaak van grafische processors komt. Vorig jaar kwam Nvidia bijvoorbeeld uit met de Volta chip, die nu in zelfrijdende wagens wordt gebruikt. Huang zegt dat zijn bedrijf ook denkt aan supercomputer clusters om opleidingstijden voor bijvoorbeeld deep learning stevig naar beneden te halen.

En dan is er nog cryptomining. Met de stijgende waarde van cryptogeld als Bitcoin, zouden steeds meer mensen investeren in hardware om zelf dat geld te gaan 'delven'. Het zou al zo erg zijn dat Nvidia winkels vraagt om voorrang te geven aan 'echte' gamers bij het verkopen van grafische kaarten. Nvidia wil hier voor de toekomst echter nog niet veel uitspraken over doen. "De vraag [naar onze producten] in de markt voor cryptogeld is sterker dan verwacht", legt CFO Colette Kress uit op een persconferentie. "Het aandeel van cryptocurrency in onze business is nu nog moeilijk te berekenen, maar we geloven dat het een hoger percentage van de inkomsten inneemt dan vorig kwartaal." Het bedrijf gaat er wel niet meteen op voorzien. "Onze belangrijkste focus ligt op onze kernmarkt, omdat cryptocurrency waarschijnlijk nog even onstabiel blijft", aldus Kress.

In cijfers: Nvidia geeft aan dat het 9,71 miljard dollar omzet boekte in 2017, da's 41 procent meer dan het jaar daarvoor. Netto-inkomsten lagen op 3 miljard dollar, zo even 83 procent hoger dan een jaar eerder.