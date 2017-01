Nvidia brengt games naar trage pc's en macs

De dienst, waaraan vijf jaar is gewerkt, gaat in maart online. De spellen draaien dan op een server van Nvidia waardoor op afstand gespeeld kan worden met een computer met minder snelle hardware. Mac-gebruikers kunnen dan ook spellen spelen waarvoor alleen een versie voor Windows beschikbaar is.

GeForce Now werkt samen met online gamewinkels zoals Steam, Battle.net en Origin. De dienst ondersteunt ook gratis spellen. Ceo Jen-Hsun Huang spreekt daarbij onder meer van 25 dollar voor 20 uur spelplezier.

Kannibalisatie

Met GeForce Now snijdt Nvidia wel in zijn eigen vlees. Het bedrijf haalt immers een groot deel van zijn omzet uit de verkoop van videokaarten en net die kaarten bepalen vaak of je een high-end spel spel wel of niet kan spelen en aan welke beeldkwaliteit.

Anderzijds beseft Nvidia waarschijnlijk ook dat het streamen van games onvermijdelijk is. Dat gebeurde al in 2009 toen OnLive zijn streamingdienst voor games aankondigde. Het bedrijf bood zo games aan die je kon huren. Onder meer HTC en ook Belgacom (vandaag Proximus) investeerden in de dienst.

Hoewel OnLive algemeen goed werd ontvangen, moest het bedrijf in 2012 plots al zijn personeel ontslaan en werd het bedrijf opgedoekt om meteen nadien door dezelfde mensen onder dezelfde naam verder te gaan. In april 2015 gooide de dienst definitief de handdoek in de ring en werden onderdelen van het bedrijf verkocht aan Sony.

Of GeForce Now echt een pc-ervaring kan vervangen zal nog moeten blijken. Aan de know-how van het bedrijf op grafisch vlak valt weinig aan te merken. Maar zoals bij wel meer streamingdiensten zal de latency het verschil maken. Dat wil zeggen dat zowel het datacenter waar Nvidia de games plaatst, als de internetverbinding van de eindgebruiker een lage reactiesnelheid moeten hebben.