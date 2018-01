Nvidia vraagt Duitse webshops om gamers voorrang te geven op bitcoindelvers

Nvidia GTX-videokaarten zijn momenteel moeilijk te verkrijgen bij sommige webwinkels in Duitsland. Door het grote succes van het bitcoindelven, bestelde eenzelfde klant vaak een grote hoeveelheid aan videokaarten van hetzelfde type.

Honderd videokaarten

Als resultaat legden veel Duitse webwinkels in de zomer al een limiet op het aantal zelfde exemplaren van gpu's die per klant konden worden aangekocht. In de loop der maanden veranderde de webwinkel 'Mindfactory' die limiet al van vijf naar drie en uiteindelijk zelfs naar twee per klant.

Blijkbaar was er vooral veel vraag door klanten vanuit Oost-Europa. In e-mails gericht aan de webshops, vroegen sommige klanten zelfs om bestellingen van wel honderd videokaarten van eenzelfde type.

'Gamers op de eerste plaats'

In een mededeling heeft de Duitse woordvoerder van Nvidia, Boris Böhles, nu gereageerd op de stormloop:

"Voor Nvidia komen gamers op de eerste plaats. Zij vormen de belangrijkste doelgroep van onze GeForce-producten. Wat betreft de voorraad van grafische kaarten, willen we onze verkooppartners vragen om de nodige stappen te ondernemen zodat gamers zoals altijd in hun behoeften worden voorzien."

'Trend zet zich nog niet verder in België'

Of de aanbeveling van Nvidia de situatie ook effectief zal verbeteren, is nog maar de vraag. Veel winkels hadden zelf al beperkingen opgelegd, en bovendien is het nog altijd mogelijk om tien verschillende types van gpu's te bestellen. Daarnaast worden ook de videokaarten van AMD getroffen door de grote vraag naar videokaarten.

Webwinkels in ons land hebben tot nu toe nog niet aan de alarmbel getrokken. Distributeur Ingram Micro vertelde aan Data News dat het bedrijf op Europees niveau een grotere vraag opmerkt. De trend die zich in Duitsland voordoet, wordt in ons land echter nog niet waargenomen:

"De grote vraag komt voornamelijk uit Oost-Europa en Duitsland, waardoor we daar bij ons minder de gevolgen van dragen", zo bevestigde André Huynen, Senior Marketing Manager bij Ingram Micro Belux, aan Data News. "We staan ook rechtstreeks in contact met Nvidia, en de stockverdeling kunnen we dus met hun bespreken indien we meer producten nodig zouden hebben voor specifieke projecten", zo verklaarde Huynen.