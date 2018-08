Nvidia ziet het einde van de crypto-hype

"We verwachtten bij eerdere vooruitzichten dat inkomsten uit producten die specifiek gebruikt worden voor het ontginnen van cryptomunten, zouden verminderen naar ongeveer 100 miljoen dollar. Uiteindelijk tekenen we inkomsten uit crypto-specifieke producten op van 18 miljoen dollar, en we verwachten dat hun aandeel in de toekomst verwaarloosbaar zal zijn," zegt Nvidia CFO Colette Kress bij de aankondiging van de kwartaalresultaten voor het tweede kwartaal van 2018. Daarmee geeft ze aan dat haar bedrijf min of meer het einde van de crypto-hype ziet.

Grafische kaarten zijn erg populair voor het 'ontginnen' van cryptomunten. Ze kunnen worden ingezet om snel de moeilijke berekeningen te maken die nodig zijn om de blockchain van munten als Bitcoin of Ether draaiende te houden. Op het toppunt van de hype, toen Bitcoin voor 20.000 dollar per muntje gewaardeerd werd, zagen de makers van deze kaarten, waaronder Nvidia en AMD, dan ook een stevige toestroom. Begin dit jaar was er zelfs even een tekort aan grafische kaarten.

Maar die hype lijkt ondertussen voorbij. De prijs van Bitcoin ligt terug onder de 6.000 dollar per munt, en daarmee is ook het ontginnen van deze en gelijkaardige munten niet meer de moeite van de elektriciteit waard. Eerder zei ook concurrent AMD dat het verwacht dat de impact van cryptomunten op zijn eigen cijfers in het derde kwartaal van 2018 naar nul zal terugvallen.

De cijfers van Nvidia zijn ondertussen redelijk positief. Het bedrijf kondigt inkomsten aan van 3,12 miljard dollar, wat iets beter is dan verwacht. Het bedrijf ziet vooral groei in traditionele markten als gaming (inkomsten van 1,8 miljard), en voor zijn datacenter-departement, met de opkomst van deep learning (inkomsten van 760 miljoen, 83 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar). Ook de automotive chips van het bedrijf doen het goed, met inkomsten van 161 miljoen dollar, een groei van 13 procent tegenover een jaar eerder.