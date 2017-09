Obama gaf Zuckerberg 'wake-up call' over rol Facebook in verkiezingen

Barack Obama waarschuwde Mark Zuckerberg dat als hij de rol die fake news speelde niet serieuzer nam, het nog veel erger zou worden bij de volgende verkiezingen.

Volgens de Washington Post ontdekte Facebook in juni 2016 al elementen die duidden op Russische nepinformatiecampagnes en schakelde het de FBI in. De Obama-regering wist ook al langer dat Russische actoren zich probeerden te mengen in de verkiezingen. Toch werden er in beide kampen geen maatregelen genomen.

Afgelopen week maakte Zuckerberg in een live video Lienbekend/Liendat hij 3000 advertenties die door Russische actoren zijn gekocht zal overhandigen aan de commissies van het Congres die onderzoek doen naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Facebook en andere grote internetbedrijven worstelen met de vraag hoe ze hun platforms kunnen beschermen tegen misbruik zoals tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, zonder aan politieke censuur te doen of de vrijheid van meningsuiting te schaden.